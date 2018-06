Noch immer ist die Art der Beziehung zwischen Großbritannien und der EU für die Zeit nach dem Brexit offen. Erste Firmen ziehen Konsequenzen.

Die anhaltende Unsicherheit rund um den Brexit versetzt immer mehr Unternehmen in Alarmstimmung. Ein BMW-Manager stellte im schlimmsten Fall die Schließung britischer Werke in Aussicht, falls der Brexit zu großen Unterbrechungen der Lieferkette führen würde. Auch Airbus hatte davor gewarnt, dass ein EU-Austritt der Briten ohne Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen die Präsenz in Großbritannien gefährden könnte.

Schon ziehen einige Firmen Konsequenzen: Im ersten Halbjahr brachen die Investitionen in die britische Autoindustrie dem Branchenverband SMMT zufolge um fast die Hälfte ein. Die spanische Infrastruktur-Gesellschaft Ferrovial kündigte an, wegen des Brexit die Holding für das internationale Geschäft von Oxford nach Amsterdam zu verlegen.

Der Verband der britischen Kraftfahrzeughersteller und -händler (SMMT) forderte Premierministerin Theresa May am Dienstag zu einem Kurswechsel auf und mahnte an, die weltweit fünftgrößte Volkswirtschaft in der EU-Zollunion zu halten. "Es gibt wachsende Frustration ...

