Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.719,80 -0,09% +0,19% Euro-Stoxx-50 3.382,06 +0,38% -3,48% Stoxx-50 3.018,61 +0,31% -5,01% DAX 12.288,35 +0,15% -4,87% FTSE 7.551,52 +0,56% -0,07% CAC 5.304,16 +0,38% -0,16% Nikkei-225 22.342,00 +0,02% -1,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,24 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,33 68,08 +0,4% 0,25 +15,0% Brent/ICE 75,29 74,73 +0,7% 0,56 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,00 1.265,61 -0,7% -8,62 -3,5% Silber (Spot) 16,23 16,33 -0,6% -0,10 -4,2% Platin (Spot) 861,70 867,00 -0,6% -5,30 -7,3% Kupfer-Future 2,99 2,99 -0,0% -0,00 -10,3%

Die Ölpreise machen am Dienstag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. erholten sich etwas von den Vortagesabgaben. Förderausfälle an einem kanadischen Ölsandvorkommen und die Ungewissheit bezüglich libyscher Ölexporte stützten die Preise, heißt es. Allerdings verhinderten die am Wochenende beschlossene Erhöhung der Opec-Fördermenge und der Handelskonflikt der USA mit anderen großen Volkswirtschaften eine deutlichere Erholung.

Gold wird verkauft, nachdem sich der Dollar von seinem jüngsten Rücksetzer erholt hat.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem kräftigen Rückschlag, den die US-Börsen zu Wochenbeginn einstecken mussten, dürfte am Dienstag erst einmal Wundenlecken angesagt sein. Die Anleger müssen laut Beobachtern zunächst die diversen und auch widersprüchlichen Aussagen aus dem Weißen Haus zum Handelskonflikt einordnen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den Verkauf bestimmter US-Technologiefirmen zu untersagen, wenn sich der Käufer zu mehr als einem Viertel in der Hand chinesischer Investoren befinde. Zudem sollen zusätzliche Exporte im Technologie-Sektor nach Peking blockiert werden. Diese beiden Maßnahmen sollen bereits bis zum Ende der Woche umgesetzt werden. Während US-Finanzminister Mnuchin erklärte, die geplanten Investitionsbeschränkungen würden sich nicht nur auf China beschränken, widersprach Handelsminister Navarro dieser Darstellung.

Laut Wall Street Journal hat der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping nun erklärt, sein Land werde bei weiteren US-Sanktionen "zurückschlagen". "Aufgrund der aggressiven Rhetorik von Xi wird Trump wohl nicht nachgeben können, denn sonst würde er schwach aussehen", so Michael Every, Senior Asia-Pacific-Stratege bei der Rabobank.

Konjunkturdaten dürften in dieser Situation wohl wieder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Veröffentlicht werden der Case-Shiller-Hauspreisindex für April und der Index des Verbrauchervertrauens für Juni.

Mit Handelsbeginn am Dienstag ändert sich auch die Zusammensetzung des Dow-Jones-Index. Dort ersetzt die Aktie der Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance die Titel von General Electrics (GE). Die Aktien des angeschlagenen Industriekonzerns, deren Kurs sich in den vergangenen zwölf Monaten halbiert hat, mussten den Index nach 111 Jahren ununterbrochener Mitgliedschaft verlassen. GE steigen vorbörslich um 4,4 Prozent. Walgreens gewinnen 0,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

US/Dow Jones Industrial Average (DJIA), Walgreens Boots Alliance ersetzt General Electric

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,8% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 128,1 zuvor: 128,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Erholung von den jüngsten heftigen Kursverlusten kommt an den europäischen Börsen nicht recht in Gang. Beobachter verweisen auf den Handelsstreit der USA mit China und anderen Ländern, das schwächelnde Wirtschaftswachstum in Europa und die Gefahr einer neuen Eurokrise, die von der neuen Regierung in Italien ausgelöst werden könnte. Und nicht zuletzt drohe die Bundesregierung am Flüchtlingskonflikt zwischen CDU und CSU zu zerbrechen. Konjunktursensible Sektoren wie etwa Automobilwerte werden daher weiter verkauft, wobei Porsche als Hauptverlierer ein Minus von 1,9 Prozent verzeichnen. Nur Fiat Chrysler ragen mit 2,3 Prozent Plus hervor, da das Unternehmen von einem Handelskrieg mit den USA am wenigsten betroffen wäre. Institutionelle Anlegern schichten ansonsten in defensive Sektoren um, besonders in Versorger. Im Schnitt beträgt das Plus im Sektor 1,1 Prozent. Veolia, Iberdrola und Terna steigen um je 1,8 Prozent. In Lissabon ging es zwischenzeitlich für EDP Renovaveis bis zu 2,5 Prozent nach oben, nach Spekulationen über ein Kaufinteresse der französischen Engie. Trotz eines Dementis der Franzosen notieren sie weiter im Plus. Im TecDAX profitieren Wirecard (+4 Prozent) von einer Kaufempfehlung der UBS. Gesucht sind darüber hinaus auch die Branchen der Haushaltsgüter und der Einzelhändler, die bis zu 0,8 Prozent zulegen. Bei Zulieferer Elringklinger haben nach der Gewinnwarnung des Vortages die Analysten der Commerzbank und von JPM die Kursziele gesenkt. Die Aktie gibt weitere 2 Prozent nach. Sixt steigen um 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.36 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1674 -0,23% 1,1701 1,1685 -2,8% EUR/JPY 128,03 -0,31% 128,26 128,12 -5,4% EUR/CHF 1,1549 -0,01% 1,1553 1,1548 -1,4% EUR/GBP 0,8815 +0,03% 0,8815 1,1354 -0,9% USD/JPY 109,66 -0,07% 109,64 109,64 -2,7% GBP/USD 1,3243 -0,27% 1,3274 1,3268 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.222,41 -0,6% 6.268,53 6.292,84 -54,4%

Der Dollar erholt sich am Dienstag von dem Rücksetzer, den er aufgrund der Zuspitzung des Zollstreits am Tag zuvor erlebt hat. Der Euro fällt wieder deutlicher unter die Marke von 1,17 Dollar. Die Analysten von Nordea halten es für möglich, dass der Euro bis auf 1,15 Dollar zurückfällt, nachdem die EZB kürzlich signalisiert hat, dass sie frühestens im Sommer kommenden Jahres die Zinsen erhöhen werde. Die Inflation in der Eurozone sei noch zu niedrig, um frühere Zinserhöhungen zu rechtfertigen. Überdies seien die US-Konjunkturdaten unverändert stark, und die US-Notenbank habe Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Allerdings ist das Abwertungspotenzial des Euro nach Ansicht von Nordea begrenzt, denn aktuelle Daten legten nahe, dass Anleger ihre Wetten auf einen Anstieg des Euro schon fast vollständig aufgelöst hätten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch am Dienstag die Aktienmärkte in Ostasien belastet. Laut Wall Street Journal hat der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping erklärt, sein Land werde bei weiteren US-Sanktionen "zurückschlagen". Allerdings konnten die Börsen ihre Abgaben im späten Handel eingrenzen, einige Indizes schafften sogar noch den Sprung ins Plus. Die zu Wochenbeginn deutlich gefallenen Ölpreise setzten die Ölwerte etwas unter Druck. Für Woodside Petroleum ging es in Sydney um 0,9 Prozent nach unten, Oil Search reduzierten sich um 0,1 Prozent. Die Titel von Inpex fielen in Tokio um 0,7 Prozent. Der weiter zur Stärke neigende Yen setzte auch den Exportwerten in Japan etwas zu. Sony und Toyota Motor gaben um jeweils 0,1 Prozent nach. Die zuletzt stark gebeutelten Aktien von ZTE könnten nach Ansicht von Analysten einen Boden gefunden haben. Nach deutlichen Abgaben an den vergangenen acht Handelstagen ging es für die Papiere nun um 4,1 Prozent nach oben. Seit der Wiederaufnahme des Handels, die Aktie war aufgrund von Restriktionen der US-Regierung zuvor für zwei Monate vom Handel ausgesetzt, war es für die Aktien um 58 Prozent nach unten gegangen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt haben letztendlich deutlich angezogen. Nachdem die Spreads lange Zeit auf einem niedrigen Niveau verharrt haben, kommen sie nun ins Rutschen. Die Themen sind die gleichen wie am Aktienmarkt, wobei das Risiko der Unternehmensanleihen nun verstärkt im Unternehmen anstatt in der Anleihe gesehen wird. Das Risiko für Europa wird im Schuldner Italien ausgemacht, dort laufen die Spreads bereits wieder deutlich auseinander. "Wenn die Eurozone nicht reformiert wird, ist sie anfällig für weitere Krisen", heißt es von den Anleihestrategen von Nordea.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon-Kraftwerkstochter Uniper ist nun finnisch

Nach harten Auseinandersetzungen hat der Stromkonzern Eon den Verkauf seiner Kraftwerkstochter Uniper nach Finnland abgeschlossen. Demnach sind die 3,8 Milliarden Euro Verkaufspreis bei der Bank eingetroffen, wie die Essener mitteilten. Diese Summe hat der Versorger Fortum aus dem hohen Norden für die verblieben 47 Prozent auf den Tisch gelegt, die die Konzernmutter noch am ehemaligen Stammgeschäft aus fossilen Kraftwerken und dem Energiehandel gehalten hat.

Siemens bekommt Auftrag über drei große Gasturbinen aus Dubai

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.