Ganz um die Digitale Transformation für das SAP-Ökosystem drehte sich die Zukunftswerkstatt der International Association for SAP Partners e.V. (IA4SP) 2018. Wiederum verlieh der Verein seine "IA4SP-Awards" in zwei Kategorien und kürte in diesem Jahr die WMD Group für das "Best Partner Project". Das Kundenprojekt "Zentraler Rechnungseingang - Vorteile und Einsparungen durch die Einführung von xFlow Invoice for SAP" erzielte laut IA4SP-Urteil den größten Geschäftswert für einen Kunden. Damit setzte es sich von allen eingereichten Projekten weiterer SAP-Partner ab.



"Die eingereichten Projekte überzeugten unsere Jury erneut durch ihre hohe Qualität", so IA4SP-Vorstandsvorsitzender Frank Bayer. Auswahlkriterien, anhand derer sich der Geschäftswert des Partnerprojekts am besten manifestiere, waren u.a. die beste Prozessoptimierung, größte Kostenersparnis, beste Beschleunigung eines Geschäftsprozesses, größte Zeitersparnis, größter ROI, schnellster Go-to-Market und das beste Preis-Leistungsverhältnis. Insbesondere in den ersten drei Kategorien lag die WMD-Lösung vor der Konkurrenz. Überzeugen ließ sich die Jury vor allem davon, dass WMD alles mit konkreten Zahlen belegen konnte und damit messbar machte. Sowohl die Verringerung der Rechnungsdurchlaufzeit als auch die Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungskosten pro Rechnung rechnete das WMD-Team detailliert und nachvollziehbar vor.



Von einem großen Erfolg der zweiten Jahresveranstaltung sprach Frank Bayer im Anschluss der Tagung. 50 Prozent mehr Teilnehmer und Sponsoren konnte die IA4SP gewinnen und bot den SAP-Partnern auf diese Weise eine einzigartige Netzwerk- und Informations-Plattform im SAP-Ökosystem. Auch im kommenden Jahr will der Verein einen Ausblick darauf geben, welche Geschäftspotentiale, konkreten Initiativen und Kundenprojekte es in der digitalen Transformation im SAP-Ökosystem bereits gibt.



Über die WMD Group



WMD wurde 1994 gegründet. Als Softwarehersteller sowie SAP Silver und SAP PE Build Partner bietet WMD mit der xSuite® besondere Kompetenz und Expertise an. Die ganzheitlichen Lösungen umfassen die digitale Posteingangsverarbeitung, die workflowgestützte Rechnungs-, Bestell- und Auftragsbearbeitung, das Akten- und Vertragsmanagement sowie Archivierung. Als erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen betreut die WMD über 1.000 Installationen, davon mehr als 600 im Bereich SAP ERP. Das Produktportfolio der klassischen On-Premises-Lösungen wurde um Services in der Cloud erweitert. Realisiert werden Projekte für Kunden aller Branchen unter Einbindung der jeweils im Einsatz befindlichen ERP-Systeme. Die WMD bietet alles aus einer Hand: Analyse, Beratung, Projektrealisation, Hard- und Software, Service und Schulung. WMD unterstützt bei Themen wie GoBD und Verfahrensdokumentation und erarbeitet Lösungen, die effizient und kostensparend durch die digitale Betriebsprüfung führen. Die WMD hat ihre Sitze in Europa, Asien und den USA und erwirtschaftete 2017 einen Gesamtumsatz von 29 Mio. EUR. Das Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter/innen. Der Hauptsitz ist in Ahrensburg bei Hamburg.



