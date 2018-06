Euges mbH: beendet das öffentliche Angebot ihrer Unternehmensanleihen DGAP-News: Euges mbH / Schlagwort(e): Anleihe Euges mbH: beendet das öffentliche Angebot ihrer Unternehmensanleihen 26.06.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Euges mbH: beendet das öffentliche Angebot ihrer Unternehmensanleihen Wien, den 26. Juni 2018. Die Euges mbH, Wien, wird das öffentliche Angebot ihrer beiden Anleihen, dem Wohnwertpapier (ISIN: AT0000A1Z3Q4) und dem BauWertPapier I (ISIN: AT0000A1Z3P6) am heutigen Tag beenden. Das Unternehmen behält sich vor, die Wertpapiere ausgewählten Investoren im Wege des Private Placement gegebenenfalls weiter anzubieten. Über das Unternehmen Die Euges mbH gehört zur "schilling" - Gruppe und ist eine 100 %-ige Tochter der "schilling" - Immobilien Management GmbH. Die Gruppe ist seit mehr als 30 Jahren Initiatorin einer Vielzahl von Immobilienprojektentwicklungen, insbesondere in Österreich. In diesem Zeitraum wurde ein Projektvolumen von mehr als EUR 250 Mio. realisiert. Dabei wurden 2.520 Wohneinheiten mit einer Nettogeschoßfläche von rund 355.000 m2 geschaffen. Kontakt Medien Torsten Biallas t.biallas@b-communication.de + 49 89 99013979 + 49 172 4229605 26.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698697 26.06.2018

AXC0185 2018-06-26/14:00