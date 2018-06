"In der Pharmaindustrie gehen die Trends hin zu immer kleiner werdenden Auflagen und kürzeren Lieferzeiten aufgrund personalisierter Medizin, zunehmender Sprach- und Länderversionen und deutlich kürzeren Lieferzeiten bei Medikamenten", bestätigt Joachim Hoeltz, CEO der Rondo AG. "Wir produzieren zu 100 Prozent Sekundärverpackungen und bieten unseren Kunden durch Prozessautomatisierung und enge IT-Anbindung einen Just-in-time-Service und helfen ihnen dadurch, ihre eigene Supply Chain zu optimieren."

Supply on Demand Service der Rondo AG

Rondo bietet seinen Supply on Demand Service bereits seit der Messe Interpack im Frühling des letzten Jahres an. So wird seit fast einem Jahr ein wichtiger Pharmakunde wöchentlich innerhalb sehr kurzer Lieferzeiten mit einer großen Anzahl an Faltschachtelaufträgen versorgt. Hierfür hat Rondo seinen Workflow automatisiert und die IT-Anbindung mit dem Kunden mittels ERP-Integration realisiert. Das Ziel - die Bereitstellung kleiner Losgrößen in gleichbleibend hoher Qualität bei Lieferzeiten innerhalb einer Woche - konnte bereits im Rahmen des klassischen Offsetdrucks und einer optimierten Auftragsvorbereitung und Weiterverarbeitung erreicht werden. Gedruckt wird dabei auf einer Speedmaster XL 105 Wendemaschine mit zehn Farben und Lackierwerk.

Der Supply on Demand Service der Rondo AG unterstützt die Pharmakunden dabei, ihre Total Cost of Ownership zu reduzieren. Durch die stückgenaue Anlieferung der benötigten Verpackungen werden Lagerkosten minimiert beziehungsweise ...

