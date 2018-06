IRW-PRESS: Enforcer Gold Corporation: Enforcer Gold beruft Stephen Dunn in den Vorstand

ENFORCER GOLD BERUFT STEPHEN DUNN IN DEN VORSTAND

Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp (Enforcer oder das Unternehmen) (TSX-V: VEIN) (FWB: N071) freut sich bekanntzugeben, dass Stephen Dunn per 25. Juni 2018 in den Vorstand berufen wurde. Herr Dunn wird das Unternehmen mit seiner umfassenden Erfahrung im Kupferbergbau und der -exploration unterstützen, während Enforcer sein Roger Gold-Kupfer-Porphyr Projekt im Abitibi Greenstone Belt vorantreibt und andere potenzielle Projekte begutachtet. Enforcer Gold möchte Brendan Purdy für seinen wertvollen Beitrag zum Vorstand danken; Herr Purdy ist per 25. Juni von seinem Amt als Vorstandsmitglied zurückgetreten, um anderen beruflichen Interessen nachzugehen.

Präsident & CEO Steve Roebuck kommentiert:

"Wir freuen uns, Steve in unserem Vorstand zu begrüßen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um das Unternehmen voranzubringen. Ich möchte Brendan Purdy meinen aufrichtigen Dank für seinen engagierten Dienst in unserem Vorstand aussprechen und ihm alles Gute für seine Zukunft wünschen."

Über Stephen Dunn

Stephen Dunn ist derzeit Präsident, CEO und Vorstandsmitglied von Crown Mining Corp, einem an der TSX Venture Exchange gelisteten Junior-Explorationsunternehmen. Er gründete Crown im Jahr 2007 und war zudem Vorstandsmitglied für zahlreiche andere börsennotierte Unternehmen. Vor seiner Zeit mit Crown arbeitete Herr Dunn in Portfoliomanagement-, Verkaufs- und Handelspositionen bei einer großen kanadischen Versicherungsgesellschaft, einer kanadischen Schedule A Bank und zwei kanadischen Investmenthändlern. Er hat einen BA Abschluss in Volkswirtschaft und einen MBA von der University of Western Ontario.

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen und erwirbt eine 100%-ige Beteiligung am Montalembert Goldprojekt von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX) und eine 50%-ige Beteiligung an der fortgeschrittenen Roger Gold-Kupfer Porphyr Liegenschaft von SOQUEM. Beide Liegenschaften befinden sich in Quebecs ergiebigem Abitibi Greenstone Belt und haben hervorragenden Zugang zu nahe gelegener Infrastruktur und Annehmlichkeiten.

Weitere Informationen finden Sie auf enforcergold.com oder wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck, Präsident & CEO

Telefon: (647) 496-7984

Mobiltelefon: (905) 741-5458

Email: contact@enforcergold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen die auf Erwartungen, Schätzungen, Projektionen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Worte wie "planen", "erwarten", "hochrechnen", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "andeuten", "anzeigen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen auftreten "können" oder "werden" und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Pläne der Gesellschaft in Bezug auf die Erforschung des Roger-Projekts, das Explorationspotential und analog dazu das Vorkommenspotential des Roger-Projekts und auf den Zeitpunkt der Explorationsprogramme des Unternehmens. Solche vorausschauenden Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Risiken und andere Faktoren können die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten einschließen, sind aber nicht darauf beschränkt; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; die Fähigkeit der Gesellschaft, Transaktionen mit angekündigten Bedingungen abzuschließen; Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen und jene Risikofaktoren, die in der Management-Diskussion und -Analyse des Unternehmens, wie auf SEDAR verfügbar, beschrieben werden. Enforcer Gold verpflichtet sich nicht, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

