Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta020/26.06.2018/13:35) - Ad hoc Mitteilung, 26. Juni 2018: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH gibt Ergebnis des Umtauschangebots bekannt



Die Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH (die "Emittentin") hat am 7. Juni 2018 Anleihegläubiger der im Jahr 2016 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A1HQ07 ("2016-Schuldverschreibungen"), eingeladen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 60.000.000,00, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking - Holding AG, ISIN AT0000A21LB6, mit Fälligkeit im Jahr 2025 ("2018-Schuldverschreibungen") abzugeben (das "Umtauschangebot"). Die Umtauschfrist endete am 21. Juni 2018 um 15.00 Uhr (MEZ).



Der Emittentin wurden insgesamt 2016-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44.000.000,00 zum Umtausch in 2018-Schuldverschreibungen gültig angeboten, welche von der Emittentin in diesem Umfang angenommen werden. Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots 2018-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44.000.000,00 emittiert. Nach Durchführung des Umtauschangebots wird der ausständige Gesamtnennbetrag der 2016-Schuldverschreibungen EUR 76.00.000,00 betragen.



Details zum Umtauschangebot sind auch auf der Internetseite der Emittentin ( http://www.bestinparking.com/de/debt-issuance-programme/Umtauschangebot ) ersichtlich.



Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 (1) VO (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der 2018-Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, am 6. Juni 2018 gebilligten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich aller seiner Nachträge sowie der endgültigen Bedingungen), der auf der Internetseite der Emittentin ( http://www.bestinparking.com ) verfügbar ist. Das Umtauschangebot der 2016-Schuldverschreibungen ist bereits abgeschlossen. Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.



