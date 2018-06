DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Banken fragen 1,194 Mrd Euro mehr Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,738 Milliarden Euro nach 1,544 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 45 (Vorwoche: 38) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,194 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 27. Juni valutiert und ist am 4. Juli fällig.

Öffentliche Schulden Deutschlands sinken im ersten Quartal

Die öffentlichen Schulden in Deutschland haben am Ende des ersten Quartals nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destais) um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen. Laut Destatis betrig die Verschuldung von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung Ende März nach vorläufigen Zahlen knapp 1,95 Billionen Euro. Dies waren 40,1 Milliarden Euro weniger als ein Jahr zuvor und 0,9 Prozent beziehungsweise 18 Milliarden Euro weniger als Ende Dezember 2017.

OECD: USA bei Direktinvestitionen deutlich restriktiver als EU

Die USA setzen ausländischen Direktinvestitionen nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutlich mehr regulatorischen Hindernisse entgegen als die EU. Wie aus einer von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichen Übersicht hervorgeht, die auf OECD-Daten beruht, liegt der Restriktivitätsindex der USA mehr als doppelt so hoch wie der der EU-Staaten und sogar noch über dem OECD-Durchschnitt. Noch größer ist der Unterschied zu Deutschland, das seinerseits weniger restriktiv als der EU-Schnitt ist.

Centeno betont "Meinungsverschiedenheiten" bei Eurozonen-Reform

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Eurogruppen-Präsident Mário Centeno auf "Meinungsverschiedenheiten" in der Frage des von Deutschland und Frankreich vorgeschlagenen Eurozonen-Budgets hingewiesen. Diese unterschiedlichen Ansichten beträfen sowohl den Nutzen eines solchen Budgets als auch die mögliche Ausgestaltung, schrieb Centeno, der auch portugiesischer Finanzminister ist, in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk zur Vorbereitung des Gipfels.

Dreyer fordert Ende des Streits in der Union

Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer hat die Unionsparteien vor dem für den Abend geplanten Spitzentreffen der großen Koalition aufgefordert, ihren Streit zu beenden. "Das kann nicht mehr so weitergehen. Wir brauchen Lösungen", sagte Dreyer im RBB. "Wir wollen ganz klar von CDU und CSU wissen, ob sie überhaupt noch in der Lage und willens sind, weiter konstruktiv in der Regierung zusammenzuarbeiten", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.

Seehofer bekräftigt vor Koalitions-Treffen harte Haltung

Vor dem Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstagabend im Kanzleramt hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine Absicht bekräftigt, Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Antrag gestellt haben. Er hoffe "ehrlich, dass eine europäische Lösung gelingt", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. Allerdings könne man "von der Hoffnung allein nicht leben", betonte der CSU-Chef. "Die Kanzlerin hat um 14 Tage Zeit für eine europäische Lösung gebeten, daran halten wir uns", sagte Seehofer.

Seehofer: Merkels Widerstand "macht mich ratlos"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat im Unionsstreit um Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze sein Unverständnis über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgedrückt. Er verstehe nicht, dass Merkel seinen Masterplan Migration wegen eines "technischen Details" scheitern lassen könnte, sagte Seehofer Focus Online. "Wir sind ja im Ziel einig, es geht lediglich um das Verfahren - mir erklärt sich der Widerstand nicht und macht mich ratlos."

AfD kritisiert Seehofer-Erlass zu Zurückweisungen als "CSU-Alibipolitik"

Die AfD übt scharfe Kritik an dem Erlass von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Zurückweisung von Menschen mit Einreise- und Aufenthaltsverbot. Fraktionschefin Alice Weidel sprach am Dienstag von einer "Farce", da in der ersten Woche lediglich zwei Menschen auf Grundlage des Erlasses an der Grenze abgewiesen worden seien. Diese Zahl hatte das Bundesinnenministerium am Montag genannt. Der Erlass an die Bundespolizei war am 19. Juni ergangen.

Polizeigewerkschaft für Einsatz der Bundespolizei beim EU-Außengrenzenschutz

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hat sich für den Einsatz der Bundespolizei zum Schutz der EU-Außengrenzen ausgesprochen. Ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen sei seit Jahren überfällig, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt der "Passauer Neuen Presse" von Dienstag. Daran müsse sich die Bundespolizei beteiligen. "Sie verfügt über die Expertise und kann die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterstützen", fügte Wendt hinzu.

Bauernverband: Regierung soll Agrarsubventionen gegen Sparpläne verteidigen

Der Bauernverband erwartet von der Bundesregierung Hilfe beim Widerstand gegen die geplanten Kürzungen der EU-Agrarsubventionen. "Im Koalitionsvertrag steht, dass die Bundesregierung für ein stabiles EU-Agrarbudget eintritt", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er erwarte, dass die Regierung sich an diese Zusage halte.

Bundesregierung fordert von Polen Einlenken im Justizstreit mit der EU

Die Bundesregierung hat Polen aufgefordert, im Streit mit der EU um die Unabhängigkeit seiner Justiz einzulenken. "Es kann keine politischen Rabatte bei der Rechtsstaatlichkeit geben", sagte Staatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag beim Treffen der EU-Europaminister in Luxemburg. Dort muss Polen nun erstmals offiziell Rede und Antwort zu seinen umstrittenen Justizreformen stehen. Die Anhörung ist Teil eines bisher beispiellosen Verfahrens in der EU, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann.

EU-Staaten beraten Start von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Mazedonien

Vor dem EU-Gipfel haben die Mitgliedstaaten am Dienstag versucht, einen Kompromiss für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien zu finden. Für die Bundesregierung kündigte Staatsminister Michael Roth (SPD) beim Treffen der Europa-Minister in Luxemburg an, für die Eröffnung der Beitrittsgespräche zu stimmen. Frankreich und die Niederlande hatten nach Angaben mehrerer Teilnehmer aber noch Vorbehalte.

NRW-Integrationsminister vergleicht jubelnde Erdogan-Anhänger mit AfD-Wählern

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat das Wahlverhalten vieler Türkischstämmiger und den Jubel über die Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan als "befremdlich" bezeichnet. Bei der Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte sei die "Wertevermittlung offenkundig zu kurz gekommen", sagte Stamp dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Türkei weist Kritik von OSZE-Mission an Wahlen zurück

Die Türkei hat die Kritik der OSZE-Beobachtermission am Ablauf der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag zurückgewiesen. Das Außenministerium in Ankara zeigte sich am Dienstag "betrübt" über den am Vortag vorgelegten Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), in dem diese einen "Mangel an gleichen Bedingungen" für die Kandidaten im Wahlkampf kritisiert und Fehler im Wahlablauf moniert hatte.

US-Grenzbehörden setzen strafrechtliche Verfolgung von Familien aus

Wegen fehlender Unterkünfte haben die US-Behörden an der Grenze zu Mexiko die strafrechtliche Verfolgung von Migranten ausgesetzt, die mit ihren Kindern die Grenze illegal überquert haben. Es fehle der Platz, um all die Familien unterzubringen, sagte der Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, Kevin McAleenan, am Montag vor Journalisten in Texas. Die sogenannte "Null-Toleranz"-Politik bleibe aber in Kraft.

Beamtenbund mahnt strategische Personalplanung im öffentlichen Dienst an

Der Staat benötigt nach Einschätzung des Deutschen Beamtenbunds (DBB) eine langfristig angelegte Personalplanung, um dauerhaft Arbeitskräfte für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Als größter Arbeitgeber in Deutschland müsse der öffentliche Dienst "strategischer, koordinierter und nachhaltiger" agieren, mahnte DBB-Vize Friedhelm Schäfer am Dienstag in Berlin. Der Staatsdienst sei insbesondere bei jungen Leuten und hochqualifizierten Fachkräften "kein Selbstläufer mehr".

Lieferwagen rast in Gebäude von Boulevardzeitung in Amsterdam

In Amsterdam ist ein Lieferwagen in das Verlagsgebäude einer niederländischen Boulevardzeitung gerast. Das Fahrzeug sei bei dem Vorfall am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Es sei aber niemand verletzt worden. Der Fahrer ergriff die Flucht. Nach ihm wird gefahndet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer absichtlich in das Gebäude der Zeitung De Telegraaf raste. Das Fahrzeug krachte gegen die Glasfassade und ging in Flammen auf. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Händler auf dem Basar in Teheran protestieren mit Streik gegen Währungsverfall

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)

Aus Protest gegen den Verfall der iranischen Währung haben die Händler auf dem Basar in Teheran am Montag ihre Geschäfte geschlossen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Basars, Abdullah Esfiandari, sagte der iranischen Nachrichtenagentur Isna, die Händler protestierten damit gegen den hohen Wechselkurs, die Blockade von Waren an der Grenze und dass es keine eindeutigen Zollvorschriften gebe. "Unter diesen Umständen können sie keine Entscheidungen treffen und ihre Waren nicht verkaufen."

Gespräch zwischen Regierung und Opposition in Nicaragua bringt keine Annäherung

In Nicaragua haben Gespräche zwischen Regierung und Opposition über ein Ende der wochenlangen Gewalt keine Annäherung gebracht. Nach einem Treffen am Montag warf das Oppositionsbündnis der Regierung von Präsident Daniel Ortega vor, vor allem hinsichtlich der Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen keine "Offenheit oder politischen Willen" zu zeigen.

HONGKONG

Mai Exporte +15,9% gg Vorjahr

Mai Importe +16,5% gg Vorjahr

Handelsbilanz Mai Defizit 43,2 Mrd HKD

SCHWEDEN

Mai Erzeugerpreise +1,4% gg Vormonat

Mai Erzeugerpreise +6,3% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.