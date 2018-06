ARHT Media Inc.: Hauptredner interagiert mit sich selbst auf Life Sciences Conference DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Konferenz ARHT Media Inc.: Hauptredner interagiert mit sich selbst auf Life Sciences Conference 26.06.2018 / 14:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hauptredner interagiert mit sich selbst auf Life Sciences Conference Toronto, Kanada. 26. Juni 2018 - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), gab in Partnerschaft mit Centrifuge Media den Auftakt zur Life Sciences Trainers and Educators Network Conference ("L-TEN") in Phoenix, Arizona. President David Fortanbary erschien dabei als Hologramm auf der Bühne. Das Publikum aus dem ganzen Land wurde von dem holografischen President begrüßt und anschließend überrascht, als Fortanbary persönlich auf der Bühne erschien, um mit seinem eigenen Hologramm zu interagieren. Präsentiert auf ARHTs tragbarem H10-Display war der holografische Fortanbary in der Lage, auf der Bühne zu erscheinen ohne den Vorführungsfluss der Konferenz oder die Sprecher zu unterbrechen, einschließlich ihn selbst. ARHTs Fähigkeit fotorealistische menschliche Hologramme aufzunehmen und wiederzugeben, begeisterte die Gäste und unterstrich die Eröffnungsrede. "Wir suchen immer nach neuen und innovativen Wegen, um uns auf der Bühne mit den Teilnehmern zu befassen. ARHT Medias Holografie-Technologie war die perfekte Vorstellung des President und Leitgedanke, aber auch ein einzigartiger und unvergesslicher Weg die L-TEN 2018 zu eröffnen", sagte Chris Spohr, Agency Director von Centrifuge Media. "Unsere hochwertigen fotorealistischen Hologramme in Verbindung mit dem minimalen Platzbedarf des H10-Displays auf der Bühne war perfekt für ein Event wie das L-TEN," fügte ARHT Medias CEO Larry O'Reilly hinzu. "Wir lieben es, wenn unsere Klienten Spaß an der Technologie haben und die Interaktion mit den beiden Davids war ein Hit. Die Skalierbarkeit unserer Technologie und die einfache Handhabung haben definitiv eine Auswirkung auf die Konferenzen und die Veranstaltungsplanungsbranche." Sehen Sie sich die Aufzeichnung des Events hier an: https://vimeo.com/276286653 Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 26.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698863 26.06.2018

