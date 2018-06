Hier geht's zum Video

Am 01. Juli 1988 wurde der Dax, wie wir in heute kennen, das erste Mal geboren. Zuvor gab es mehrere Indizes am deutschen Aktienmarkt. Dann wurde es einheitlich. Was sich seitdem getan hat und was die Zukunft bringen wird.... Darüber spricht Moderatorin Johanna Claar mit Fidel Helmer. Mit über 50 Jahren Börsenerfahrung plaudert der Kapitalmarktexperte über Rang- und Kleiderordnung im Frankfurter Handelsaal und weshalb man manchmal auch mit Ostereiern, Smarties und Schlagsahne gehandelt hatte.