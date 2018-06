In Gernsheim hat vorige Woche die neue Sortieranlage für Leichtverpackungen den Betrieb aufgenommen. Die Meilo Gesellschaft zur Rückgewinnung sortierter Wertstoffe mbH & Co. KG hat in die neue Anlage 32 Mio € investiert. Das Gemeinschaftsunternehmen der Entsorger Meinhardt Städtereinigung und Lobbe Entsorgung sortiert jährlich rund 120.000 Tonnen Leichtverpackungen aus dem dualen System, die von rund ...

