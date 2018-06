RHI Magnesita will mit einer Investition von über 20 Mio. Euro in das Dolomitwerk in Chizhou in der chinesischen Provinz Anhui verstärkt in den strategisch wichtigen chinesischen Markt investieren. Dies ist Teil entscheidender Maßnahmen, um dem globalen Druck auf die Rohstoffversorgung der Feuerfestindustrie entgegenzuwirken und Kunden möglichst rasch mit zusätzlichen Mengen zu beliefern. Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, erläutert dazu: "Einer der Gründe für den Zusammenschluss von RHI und Magnesita im Vorjahr war es, einen Weltmarktführer in der Feuerfestbranche zu schaffen, der in der Lage ist, Wachstumspotenzial auch in China und Asien zu nutzen. Nach eingehender Analyse der globalen Preis- und Versorgungssituation für...

