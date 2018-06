Sinner AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR DGAP-Ad-hoc: Sinner AG / Schlagwort(e): Sonstiges Sinner AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR 26.06.2018 / 14:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Sinner Aktiengesellschaft STINAG Stuttgart Invest AG und SBS Familien - Verwaltungs AG haben sich auf den Verkauf von 75,14 % der Aktien an der Sinner Aktiengesellschaft geeinigt - Amtsniederlegung Vorstand sowie Neubestellung Der Vorstand der Sinner Aktiengesellschaft (General Standard Frankfurt, ISIN: DE0007241002 / WKN 724100) wurde darüber informiert, dass die Hauptaktionärin der Sinner Aktiengesellschaft, die STINAG Stuttgart Invest AG, heute einen Aktienkauf- und Übertragungsvertrag mit der SBS Familien - Verwaltungs AG über den Verkauf sämtlicher derzeit von der STINAG Stuttgart Invest AG gehaltener Aktien abgeschlossen hat; hierbei handelt es sich um 75,14 % der ausgegebenen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien. Gemeinsam mit den Aktien der Sinner Aktiengesellschaft hat die STINAG Stuttgart Invest AG weitere Beteiligungen an die SBS Familien - Verwaltungs AG veräußert, darunter auch die Beteiligung an der Moninger Holding AG. Mit der Transaktion beabsichtigt die STINAG Stuttgart Invest AG den Rückzug aus dem bisherigen Brauereigeschäft. Die SBS Familien - Verwaltungs AG möchte mit der Transaktion ihr Geschäft im süddeutschen Raum aufbauen. Im Zuge der Transaktion hat der Alleinvorstand der Sinner Aktiengesellschaft sein Amt heute mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Zum neuen Vorstand wurde Herr Wolfgang Scheidtweiler bestellt. 26. Juni 2018 Sinner Aktiengesellschaft Beate Haag Prokurist 26.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sinner AG Durmersheimer Straße 59 76185 Karlsruhe Deutschland Telefon: 0721 - 5702 - 342 Fax: 0721 - 5702 - 345 E-Mail: I.Rupp@sinnerag.de Internet: www.sinnerag.de ISIN: DE0007241002 WKN: 724100 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698831 26.06.2018 CET/CEST

