Wealth Dynamix erhielt Anfang diesen Monats bei der Verleihung der 2018 Private Banking Wealth Management Awards in London die Auszeichnung "Outstanding Digital Solutions Provider". Dabei setzte sich das Unternehmen gegen bekannte Branchengrößen wie Temenos, Appway und Avaloq durch. Mit diesem Preis werden hervorragende Leistungen im Bereich Private Banking and Wealth Management geehrt. Zudem hatten die angetretenen Kandidaten Gelegenheit, ihre jüngsten Erfolge zu teilen.

Die Juroren zeigten sich von der Lösung "WDX ONE Client Lifecycle Management" beeindruckt: "Angesichts der wachsenden Zahl der Unternehmen, die ihre Kundenberater auf digitalem Wege statt nur über traditionelle Kanäle mit Kunden in Kontakt bringen wollen, bieten diese Kundendienststrategie und das CRM-System genau die erforderlichen Tools und Technologien. Zudem verstärken die Regulierungsbehörden den Druck zur Implementierung strikterer Prozesse. In dieser Hinsicht bietet der Gewinner den besten Datenspeicher für KYC-Informationen und die Automatisierung von AML-Prüfungen. Die Client Lifecycle Management-Lösung meistert sämtliche regulatorischen und digitalen Herausforderungen der heutigen Vermögensverwaltungsbranche

Gary Linieres, CEO von Wealth Dynamix, über den Preis: "Wir freuen uns sehr, uns gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt und diese renommierte Auszeichnung gewonnen zu haben. Angesichts der wachsenden Bestätigung durch die Branche wird Wealth Dynamix seine Kunden weiterhin dabei unterstützen, sich in einem globalen regulatorischen Umfeld durchzusetzen, das durch schnellen Wandel geprägt ist."

Wealth Dynamix hat allein in den vergangenen 18 Monaten zehn Branchenpreise gewonnen und sich mit seiner hochwertigen Client Lifecycle Management-Lösung einen Namen gemacht. WDX ONE sorgt für eine erhebliche Verbesserung der Art und Weise, wie Vermögensverwalter ihre Kundenbeziehungen aufbauen, festigen und verwalten. Sie entwickelt sich in einer digitalen Welt, in der Technologie der Schlüssel zu Wachstum und Erfolg, kontinuierlich gemäß den Anforderungen der Branche weiter.

