Der Prozessoptimierer Celonis sammelt 50 Millionen Dollar ein und vermeldet eine Milliardenbewertung. Das frische Geld soll das Wachstumstempo hochhalten.

Platin-Status für eine Software-Schmiede: Das in München gegründete Start-up Celonis hat eine Wachstumsfinanzierung abgeschlossen, die Celonis 50 Millionen Dollar (umgerechnet 43 Millionen Euro) einbringt. Rechnerisch steigt der Firmenwert nach Angaben des Start-ups mit der neuen Finanzierung auf eine Milliarde Dollar. Das Geld stammt von den US-Risikokapitalgebern Accel und 83 North.

Mit den gleichen Geldgebern hatte Celonis bereits eine Finanzierungsrunde absolviert: Die US-Investoren hatten vor zwei Jahren bereits 27,5 Millionen Dollar in das Start-up gesteckt. Zuvor war das Unternehmen ausschließlich aus eigener Kraft gewachsen. Die drei Gründer Alexander Rinke, Bastian Nominacher und Martin Klenk halten nach eigenen Angaben auch nach der erneuten Finanzierungsrunde weiterhin die Mehrheit an ihrem Unternehmen.

Zu WirtschaftsWoche Gründer sagte Mitgründer Bastian Nominacher, die Finanzierung sei ein "Turbobooster" für das Start-up: "Wir sind weiterhin profitabel, aber das Investment versetzt uns in die Lage, mehr in das Wachstum und in das Produkt zu investieren."

Celonis steigt mit der Finanzierung in den illustren Kreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...