Wenige Tage vor dem EU-Gipfel hat der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev an die Staats- und Regierungschefs appelliert, grünes Licht für Beitrittsverhandlungen zu geben. "Das wäre die Anerkennung der bisherigen Reformen und gäbe einen Impuls für weitere Reformen", schrieb der Spitzenpolitiker in einem am Dienstag in Skopje veröffentlichten Brief. Außerdem habe die Umsetzung des Abkommens mit dem Nachbarn Griechenland über die Beilegung des jahrzehntelangen Namensstreits nur so eine Chance.

Staatspräsident Djordje Iwanow hatte sich Stunden zuvor geweigert, den am 17. Juni von Mazedonien und Griechenland erzielten und vom mazedonischen Parlament bereits gebilligten Kompromiss im Namensstreit zu unterzeichnen. "Ich akzeptiere die Verfassungsänderung mit dem geänderten Staatsnamen nicht", schrieb er an das Parlament.

Skopje und Athen hatten sich darauf geeinigt, dass sich die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien künftig Nord-Mazedonien nennt - und sich damit von der nordgriechischen Provinz Mazedonien unterscheiden. Als Gegenleistung will Athen den Weg des Landes zur Nato und in die EU nicht länger blockieren.

"Das Abkommen gefährdet die mazedonische nationale Identität", begründete Iwanow seinen Schritt. Mit der Vereinbarung ordne sich das Land unter und mache sich von Griechenland abhängig. Das Parlament kann mit einem erneuten Beschluss die Blockade des Staatsoberhauptes allerdings beiseite räumen.

Nationalisten in Mazedonien und Griechenland machen seit langem Front gegen das Abkommen. In Griechenland kam es am Montag zu heftigen Krawallen. Skopje plant, im September seine Bürger über die Vereinbarung in einem Referendum abstimmen zu lassen. Regierungschef Zoran Zaev will zurücktreten, sollte es kein positives Votum geben./ey/DP/men

