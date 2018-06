Die Deutsche Telekom brüstet sich gerne damit, das beste Mobilfunknetz in Deutschland zu betreiben. In einigen Gegenden klaffen dennoch bis heute zum Teil große Lücken. Auch in Nordrhein-Westfalen sind die Anwender mehr und mehr genervt von Lücken bei der Versorgung mit 4G. Eben diese Lücken sollen jetzt aber geschlossen werden. Dazu hat sich die Telekom mit den Konkurrenten Vodafone und Telefónica Deutschland zusammengetan.

