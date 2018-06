Siemens Healthineers hinterlässt an der Börse weiterhin einen guten Eindruck, auch wenn größere Kurssprünge in den letzten Tagen nicht zu beobachten waren. Am Dienstag reichte es bei Handelsstart für ein Plus von 0,6 Prozent, womit die Aktie sich auf 35,77 Euro verbessern konnte.

Analysten setzen den Börsenwert des Unternehmens derzeit bei bis zu 40 Milliarden Euro an. Das würde einem Aktienkurs von 40 Euro entsprechen, somit bleibt auch jetzt noch, nach einem sehr erfolgreichen Börsendebut, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...