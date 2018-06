Nasdaq100 - Überfällige Korrektur gestartet

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index startete mit einem Abwärtsgap in die neue Handelswoche und gab nach der schwachen Eröffnung direkt weiter deutlich nach. Der Hauptgrund für die Abschläge im Technologiesektor waren protektionistische Töne aus Washington. Laut Informationen des Wall Street Journal plant das US-Finanzministerium ausländische (vor allem chinesische) Investitionen in US-Technologien zu beschränken. Zudem soll die Ausfuhr von US-Technologie nach China untersagt werden.

Das technische Bild hat sich mit der gestrigen Negativperformance kurzfristig deutlich eingetrübt. Der Index konnte sich zwar ausgehend von der Unterstützung bei 6.980/90 Punkten in der letzten Handelsstunde ausgehend vom EMA50 im Tageschart noch einmal kräftig erholen. Der gestrige Handelstag dürfte aber aller Voraussicht nach eine größere Abwärtskorrektur eingeleitet haben.

So lange den Bullen kein schneller Konter zurück über 7.200 Punkte gelingt, ist für die kommenden Handelstage tendenziell eine Fortsetzung auf der Unterseite in den Bereich 6.900 Punkte, danach potenziell der Bereich um 6.600 Punkte zu favorisieren. Erholungen in den Bereich 7.100/30 Punkte wären demnach erneute Verkaufsmöglichkeiten.

Nasdaq-100 in Punkten im 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.05.2018 - 25.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 25.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FU5 11,86 5.680 5,11 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HX047M 12,72 5.580 4,77 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.06.2018; 14:10 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FQT 2,29 7.320 26,54 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HW9J82 8,55 7.740 10,29 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.06.2018; 14:10 Uhr

