US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Starke Impulse blieben zunächst aus. Unterstützung erhielten sichere Wertpapiere wie Treasuries durch die schwach erwartete Börseneröffnung in den USA. Die Aktienmarktstimmung wird nach wie vor durch den Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China belastet.

An Wirtschaftszahlen stehen der Case-Shiller-Hauspreisindex und Zahlen zum Verbrauchervertrauen an. Außerdem äußern sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Fed.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatspapiere legten ebenfalls um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren lagen konstant auf 101 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./bgf/jha/

AXC0208 2018-06-26/14:53