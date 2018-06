Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat sich am kalifornischen Startup Matternet beteiligt. Das Unternehmen hat sich auf den Transport von Waren via Drohnen spezialisiert.

Boeing HorizonX Ventures war nach Angaben des Konzerns führend bei einem Investment von 16 Millionen US-Dollar in Matternet, an dem sich auch die schweizerische Post, Sony Innovation Fund und Levitate Capital beteiligt haben.

Matternet hatte 2017 als weltweit erstes Unternehmen die Zulassung für Drohnenlieferdienste in der Schweiz erhalten. Es darf Medikamente und andere medizinische Artikel in Städte transportieren.

In den USA nimmt Matternet an einem ähnlichen Pilotprojekt des US-Verkehrsministeriums und der Luftaufsichtsbehörde in Kalifornien und North Carolina teil.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.