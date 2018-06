Im Norden Kaliforniens kämpft die Feuerwehr gegen vier größere Feuer, die Hunderte Häuser bedrohen. Am gefährlichsten ist nach Angaben der Retter der Brand im Bezirk Lake, er liegt zwischen der Stadt Sacramento und der Pazifikküste. Dieses Feuer war am Dienstag noch am wenigsten eingedämmt, während die Retter laut lokalen Medien bei den drei anderen gut vorankamen. Den Angaben zufolge wurde bei keinem der Brände jemand verletzt.

Die Feuer erstreckten sich nach einem Bericht des Senders CNN auf insgesamt mehr als 42 Quadratkilometer. Der Brand im Bezirk Lake, das so genannte "Pawnee Fire", war laut Feuerwehr schwer zugänglich und deswegen kompliziert zu bekämpfen. Dort verbrannten 22 Gebäude, 600 waren bedroht. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz, außerdem Bulldozer und Flugzeuge.

Etwa eineinhalb Autostunden entfernt vom "Pawnee Fire" starben im Jahr 2017 in verheerenden Waldbränden 42 Menschen. Sie gehörten zu den schlimmsten in der Geschichte des Bundesstaates./ki/DP/men

