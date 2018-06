PVV AG initiiert Strategie Invest Select 1 und setzt bewährte Einzelportfoliostrategie auf Fondsebene um DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds PVV AG initiiert Strategie Invest Select 1 und setzt bewährte Einzelportfoliostrategie auf Fondsebene um 26.06.2018 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 26. Juni 2018 - Die PVV AG erweitert ihre Fondspalette. Gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat der Essener Vermögensverwalter den Strategie Invest Select 1 (WKN A2JF8H) aufgelegt. Der Mischfonds setzt auf eine defensive Aktienmarktstrategie verbunden mit dem Ziel, bei moderater Volatilität langfristig einen positiven Ertrag zu erzielen. Discountzertifikate, Protect-Aktienanleihen und weitere strukturierte Produkte ergänzen das Portfolio. "Unsere nachvollziehbare, defensive Aktienmarktstrategie hat in der Vergangenheit auf Einzelportfolioebene sehr gut funktioniert", erklärt Frank Mooshöfer, Vorstand der PVV AG. "Mit der Fondsauflage wollen wir nun das Einzelwertrisiko für unsere privaten und institutionellen Kunden deutlich reduzieren und den Diversifikationsgrad signifikant erhöhen. Zudem möchten wir Dritten die Möglichkeit anbieten, über die Fondslösung in diese Strategie zu investieren." Die PVV AG setzt zur Zusammenstellung des Zielportfolios auf einen hauseigenen Investment- und Auswahlprozess. Nach stringenten internen Kriterien werden die Aktientitel aus einer individuellen internationalen Longlist mit rund 50 - 60 Werten ausgewählt. Der Schwerpunkt des aktiv gesteuerten Investmentprozesses liegt auf Titeln der Indices EuroStoxx, DAX und MDAX. Unterstützt wird der Auswahlprozess durch die Erkenntnisse aus der Fundamental- und technischen Analyse sowie der Portfoliotheorie. Entsprechend der erwarteten Markteinschätzung erfolgt eine flexible Anpassung des Portfolios. Zusammenarbeit mit der HANSAINVEST Die Administration im Anschluss an die Fondsauflage übernimmt ebenfalls die Service-KVG HANSAINVEST. "Mit der HANSAINVEST arbeiten wir bereits bei bestehenden Fonds zusammen und pflegen eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir sind von dem stimmigen Gesamtpaket unserer Service-KVG überzeugt und profitieren u. a. von einer hohen Servicequalität sowie kurzen und schnellen Entscheidungswegen", sagt Mooshöfer. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 140 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 75 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 32 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.03.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über PVV Die PVV AG ist eine inhabergeführte und unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Essen. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 2004. Die handelnden Personen verfügen jeweils über mehr als 20 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt. Sämtliche Vorstände und Mitarbeiter stammen ursprünglich aus dem Portfoliomanagement sowie dem Private Banking. In den letzten Jahren konnte verstärkt das Geschäft mit institutionellen Mandanten und Stiftungen etabliert und erfolgreich ausgebaut werden. Mit elf Mitarbeitern betreut die Gesellschaft derzeit ein Volumen von etwa 660 Millionen Euro über die Geschäftsfelder individuelle Vermögensverwaltung, Wertpapier-Controlling sowie Management und Advisory für Publikums- und Spezialfonds. Mehr Informationen unter www.pvv-ag.de. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Frank Mooshöfer * Vorstand PVV AG Frankenstraße 348 * D - 45133 Essen * Telefon +49 201 125 830-31 frank.mooshoefer@pvv-ag.de 26.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 698743 26.06.2018

