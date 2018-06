Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie: Anleger nehmen Gewinne im großen Stil mit - Chartanalyse Seit Sommer 2016 hat sich der Kursverlauf der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) mehr als vervierfacht und hat dabei an 423,20 US-Dollar zugelegt - doch auch zu Recht? Der letzte Kursanstieg seit Anfang dieses Jahres hatte es wirklich in sich, die steile Rally war wohl etwas zu viel des Guten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

