Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einer Lungenkrebs-Studie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 237 Franken belassen. Die Phase-III-Studie IMpower133, bei der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs als Erstlinientherapie eingesetzt worden sei, habe die Ziele erreicht und das Überleben dieser Patienten signifikant verlängert, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könnte zu einem weiteren großen Nischenmarkt für den Pharmakonzern werden./edh/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-06-26/15:08

ISIN: CH0012032048