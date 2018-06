Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten DWS auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem neuen Aktien-ETF würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung des STOXX Europe 600-Index zu partizipieren. Dieser Index umfasse Aktien von 600 westeuropäischen Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung. Die Gewichtung der einzelnen Indexbestandteile basiere auf ihrer relativen Größe, sei jedoch auf maximal 20 Prozent begrenzt. Der ETF wende eine Absicherungsstrategie an, um das Wechselkursrisiko zwischen der Basiswährung der Indexbestandteile und Euro zu minimieren. ...

