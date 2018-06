Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Active-ETFs des Emittenten Franklin Templeton auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF (ISIN IE00BFWXDY69/ WKN A2JKUX) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit kurzer Laufzeit zu partizipieren. Der ETF werde aktiv verwaltet und investiere sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen mit fester oder variabler Verzinsung, die ein Investment-Grade-Rating besitzen würden oder vom Investmentmanagement als qualitativ gleichwertig angesehen würden. Darüber hinaus könne der ETF bis zu 20 Prozent seines Nettovermögens in Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...