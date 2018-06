Seit Anfang des Jahres entwickelte sich die Aktie der Deutschen Post vornehmlich negativ. Von rund 40 Euro ging es abwärts auf das aktuelle Niveau bei etwa 28,60 Euro. Für die Analysten beim Bankhaus Lampe ist das aber keine schlechte Nachricht, sondern viel mehr eine Chance für den Kauf von Anteilen. Die Experten gehen in einer aktuellen Analyse fest davon aus, dass die Aktie Deutsche Post sich wieder vollständig erholen wird, was am Kursziel von 40 Euro abgelesen werden kann. Entsprechend ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...