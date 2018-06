Großumbau bei General Electric: Trennung von Medizintechnik und Baker Hughes

BOSTON - Der US-Industrieriese General Electric (GE) sucht mit einer Radikalkur den Weg aus der Krise. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, will er sich künftig nur noch auf die Felder Kraftwerke, Erneuerbare Energien und Luftfahrt konzentrieren. Die Medizintechnik werde GE hingegen ausgliedern und die Öl- und Gastochter Baker Hughes in den kommenden zwei bis drei Jahren verkaufen. Der Verwaltungsrat habe den Plänen bereits zugestimmt. Die Aktie legte vorbörslich zu.

ROUNDUP: Kohlekommission gestartet - Greenpeace-Aktion in Berlin

BERLIN - Die neue Kommission der Bundesregierung zum Kohleausstieg ist am Dienstag in Berlin zum ersten Mal zusammengekommen. Das Gremium soll bis Ende des Jahres unter anderem ein Datum für den Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle, einen Ausstiegspfad sowie Perspektiven für neue Jobs in den Kohleregionen vorschlagen. Außerdem geht es um Maßnahmen, wie die Lücke zu Klimaschutzzielen 2020 geringer gehalten werden kann.

ROUNDUP/Kreise: Energiekonzern Engie erwägt Milliardenofferte für EDP-Tochter

LISSABON/PARIS - Der Bieterwettkampf um die auf erneuerbare Energien spezialisierte EDP-Tochter Renovaveis wird womöglich neu aufgemischt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt der französische Energieriese Engie ein milliardenschweres Übernahmeangebot für Teile oder das komplette Unternehmen. Informierten Personen zufolge könnte sich die Offerte , auf 7,3 Milliarden Euro belaufen, berichtete Bloomberg am Montagabend. Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium, es sei auch nicht ausgeschlossen, dass kein formelles Gebot abgegeben werde.

IPO/Presse: Bei Novartis verdichten sich Anzeichen für Alcon-Börsengang

ZÜRICH - Seit Anfang 2017 warten Investoren darauf, dass Novartis seine strategische Überprüfung der Augensparte Alcon abschließt und zu einer Entscheidung kommt. Zuletzt hatte der Konzern den Markt auf die erste Jahreshälfte 2019 vertröstet. Wie der schweizerische "Tages Anzeiger" (TA) in seiner aktuellen Ausgabe am Dienstag schrieb, verdichten sich die Anzeichen für einen Börsengang der lange kriselnden Augensparte - eine Option, die Novartis selbst auch immer als Möglichkeit genannt hatte.

ROUNDUP: Google startet seinen mobilen Bezahldienst in Deutschland

BERLIN - Google bringt seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland und kommt damit dem Rivalen Apple zuvor. Bei Google Pay ersetzt ein Telefon mit dem Google-Betriebssystem Android die Kreditkarte, zum Zahlen hält man das Gerät im Laden an das Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet. Außerdem kann man mit Google Pay auch bei Online-Käufen sowie in Apps bezahlen.

ROUNDUP: Landesregierung strebt Diesel-Fahrverbote in Stuttgart Anfang 2019 an

STUTTGART - Die grün-schwarze Landesregierung strebt erste Diesel-Fahrverbote in Stuttgart für Anfang 2019 an. Aus einem internen Papier geht hervor, dass dann Fahrverbote für Diesel der Euronormen 3 und 4 kommen sollen. Darüber berichteten auch SWR und "Südwest Presse". Die endgültige Entscheidung stand aber zunächst noch aus. Die grün-schwarzen Regierungsfraktionen sollten sich am Dienstagnachmittag in Stuttgart mit dem Thema beschäftigen.

Kraftfahrzeug-Bundesamt will Audi inspizieren

INGOLSTADT - Nach der Staatsanwaltschaft nimmt auch das Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA) den Dieselskandal bei Audi vor Ort in Ingolstadt unter die Lupe. Die Fachleute der Behörde wollen sich an diesem Mittwoch "bei Audi über den aktuellen Stand der Aufklärungsarbeit in der Dieselkrise informieren", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. "Wir wissen, dass wir viel Vertrauen zurückgewinnen müssen", erklärte Audi-Einkaufsvorstand Bernd Martens, Leiter der internen Taskforce, die die Dieselkrise aufarbeiten soll.

Daimler baut Standort in Südafrika für neue C-Klasse aus

EAST LONDON - Der Autobauer Daimler lässt auch die nächste Generation seiner Mercedes-C-Klasse in Südafrika bauen und steckt dafür rund 600 Millionen Euro in das Werk in East London. Der Standort werde deutlich vergrößert, unter anderem mit einer neuen Lackiererei und drei zusätzlichen Montagelinien, teilte der Konzern am Dienstag am Rande eines Besuchs des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in dem Werk mit. In East London rollen seit 1958 Mercedes-Benz-Autos vom Band, vergangenes Jahr waren es den Angaben zufolge mehr als 110 000 C-Klassen. Außerdem produzieren die gut 3300 Mitarbeiter Lastwagen und Busse.

LaLiga vergibt TV-Rechte für rund 1,1 Milliarden pro Saison - Telefonica dabei

MADRID - Die spanische Fußball-Profi-Liga hat den größten Teil ihrer Fernsehrechte bis 2022 für die Rekordsumme von rund 1,14 Milliarden Euro pro Saison vergeben. Das sei ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu dem noch bis Sommer 2019 laufenden Dreijahresvertrag, der Einnahmen von insgesamt knapp 2,98 Milliarden bedeute, teilte LaLiga am Dienstag mit.

ROUNDUP 2: Britisches Parlament stimmt für Erweiterung des Flughafens Heathrow

LONDON - Das britische Parlament hat mit klarer Mehrheit für den Ausbau des Flughafens Heathrow gestimmt. Die Pläne sehen eine dritte Startbahn für den größten Airport Europas vor und dürften Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verursachen. Der Abstimmung am Montagabend ging eine hitzige Debatte voraus, in der sich auch etliche Mitglieder der konservativen Regierungsfraktion gegen die Pläne des Kabinetts stellten. Letztlich stimmten 415 Parlamentarier für den Ausbau und 119 dagegen.

Weitere Meldungen

-Trump droht Harley-Davidson: 'Werden besteuert wie nie zuvor!'

-Eon schließt Uniper-Verkauf ab - Konzernumbau geht weiter

-ROUNDUP: Stundenlange Reinigung nach Greenpeace-Aktion zu Kohlekommission

-VW-Dienstleistungstochter Moia nimmt öffentlichen Betrieb auf

-Augsburger Dieselerfinder wollen sich um alternative Antriebe kümmern

-Bergbau im All: BDI fordert schnelles Weltraumgesetz

-Messenger-Dienste: Innenministerium für mehr Ausspäh-Befugnisse

-EU-Rechnungshof übt scharfe Kritik am Ausbau des ICE-Netzes

-ROUNDUP 2: Streikende räumen Blockade vor Werkstor von Halberg-Guss

-Roche: US-Behörde FDA prüft Zulassung von Grippemittel Baloxavir bevorzugt

-Gericht lehnt Widerspruch von Porsche nach Diesel-Razzia ab

-Wechsel an der Spitze des Armaturenherstellers Hansgrohe

-ROUNDUP: Schweiz will Fusionspläne von NZZ und AZ Medien vertieft prüfen

-ROUNDUP/Studie: Krebsrate bei Flugpersonal erhöht

-Facebook-Manager: Keine Europäer von Cambridge-Skandal betroffen

-Deutlich weniger Passagiere an Berliner Flughäfen

-Verbände fordern EU-Parlamentarier zur Reform des Urheberrechts auf

-Tarifgespräche für norddeutsche Chemiebranche vertagt

-Bauernpräsident kämpft gegen Kürzung von EU-Geldern

-Deutsche Börse stellt Handel mit Cannabis-Aktien ein°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0225 2018-06-26/15:20