Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Im unionsinternen Streit über die Asylpolitik ist der kommende Sonntag der Tag der Entscheidung. Die Spitzen von CDU und CSU werden dann in getrennten Sitzungen über die Ergebnisse des EU-Gipfels beraten, der am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindet. Bei den sonntäglichen Treffen geht es vor allem um die Bewertung der Ergebnisse, die Kanzlerin Angela Merkel aus Brüssel mitbringt. Sollte die CSU damit nicht zufrieden sein, droht ein Alleingang ihres Bundesinnenministers Horst Seehofer sowie schlussendlich die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft und der Regierung. Sehr wahrscheinlich ist das im Moment jedoch nicht.

In Berlin betonte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt jedenfalls den Willen seiner Seite, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufrecht zu erhalten. CDU und CSU seien eine Schicksalsgemeinschaft, sagte Dobrindt und ergänzte: "Unser Ziel ist, dass das auch so bleibt."

Druck auf Merkel

Klar sei auch, dass ausschließlich über die Sachfrage diskutiert werde, sagte Dobrindt. Der CSU-Politiker wies damit den Eindruck zurück, die mitten im bayerischen Landtagswahlkampf steckende CSU betreibe die Ablösung von Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel.

Dobrindt machte jedoch erneut Druck auf Merkel. Für die CSU-Landesgruppe sei klar, dass ein "politischer Fehler" nicht wiederholt werden dürfe, nämlich der, dass ein Dissens offen im Raum stehenbleibe und das von CDU und CSU auch noch so kommuniziert werde. "Diesmal ist klar, dass wir den Dissens klären", sagte Dobrindt.

Viel Zeit über den kommenden Sonntag hinaus gibt die CSU der Kanzlerin nicht. Auf Nachfrage betonte Dobrindt, dass man nicht weitere Wochen Zeit für eine Regelung habe.

Auf CSU-Seite werden sich die Landesgruppe und der Parteivorstand am Sonntag ab 15 Uhr zu einer gemeinsamen Sitzung in München treffen. Bei der CDU kommt am Sonntag in Berlin ab 17 Uhr zunächst das Präsidium zusammen, um 19 Uhr der Bundesvorstand. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass beide Seiten bereits am Freitag nach dem Gipfel damit beginnen werden, in Gesprächen die Chancen für einen Kompromiss auszuloten.

Die Kanzlerin muss liefern

In München dürfte Horst Seehofer Rückendeckung für seinen Plan bekommen, Flüchtlinge mit einem bereits laufenden Asylverfahren gar nicht erst nach Deutschland zu lassen, sondern sie sofort abzuweisen. Es gibt bereits einen CSU-Beschluss, wonach damit in der ersten Juli-Woche begonnen werden soll.

Abweichen wird die CSU von diesem Plan nur, wenn Merkel in Brüssel solche Ergebnisse erzielt, die für die kleine bayerische Schwesterpartei in die richtige Richtung gehen. Ein gutes Ergebnis aus CSU-Sicht wäre, wenn Merkel mit Ländern wie Italien oder Österreich bilaterale Abkommen schließt, die die Zurückweisung in dem einen beziehungsweise die Aufnahme in dem anderen Land regeln. Ob Merkel das schafft, ist derzeit noch offen. Rom und Wien zum Beispiel ließen in den letzten Tagen keinerlei Bereitschaft erkennen, Merkel den Kopf zu retten.

Erfolgsmodell seit 70 Jahren

Merkel wiederum dürfte am Sonntag per Beschluss den Rückhalt der CDU-Parteispitze bekommen - egal, welches Ergebnis sie vom Gipfel mitbringt. Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer zeigte sich zudem davon überzeugt, dass die deutsche Regierungschefin in Brüssel einiges reißen könne. Es sei Unsinn, dass Merkel in Europa an Einfluss verloren habe, sagte er. Sie verfüge außerdem über viel Erfahrung und Verhandlungsgeschick.

Die CDU werde jetzt abwarten, ob Merkel das umsetzen könne, was sie für Europa fordere, "und dann werden wir das diskutieren", sagte Grosse-Brömer. Von einem möglichen Platzen der Fraktionsgemeinschaft wollte auch der CDU-Politiker nichts wissen.

Die Fraktionsgemeinschaft sei seit 70 Jahren ein Erfolgsmodell. Er kenne niemanden, der daran nicht weiter festhalten wolle. "Deshalb führen wir die Diskussion im Moment ja gar nicht", meinte Grosse-Brömer. Er sei auf jeden Fall dafür, die Fraktionsgemeinschaft "auch mit Blick auf die Stabilität Deutschlands zu erhalten".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.