Mainz (ots) - Mittwoch, 27. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Matze Knop, Comedian Marcel Gurk, Fußball-Freestyler



Streit bei CDU/CSU - Was genau passiert in der Union? HPV-Impfung für Jungen - Was bringt der Impfschutz? Vorbericht zum WM-Spiel - Erreichen wir die nächste Runde?







Mittwoch, 27. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald



Fußball-WM: Wer soll spielen? - Die Tipps unserer "Bundestrainer" Expedition Deutschland: Witterda - Zum Abschalten in den Wald Küchenträume: Bibimbap - Südkoreanisches Gemüse-Reis-Rezept







Mittwoch, 27. Juni 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn Nach dem Koalitionsausschuss - Wie geht es weiter mit Merkel? Änderungen Paragraph 219a - Anhörung im Deutschen Bundestag Deutscher Bauerntag - Die Landwirte ringen um EU-Gelder







Mittwoch, 27. Juni 2018, 22.30 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Fußball, Frust und Vorfreude - Brasilien und die WM Sex per Mausklick - Rumäniens Webcam-Models Rechte im Aufwind - Italien und der Fascho-Tourismus Wie schmeckt die WM? - Eine kulinarische Reise um die Welt



