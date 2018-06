Um der steigenden Kundennachfrage in Europa gerecht zu werden, wird das globale Chemieunternehmen Oxea seine Produktionskapazität für Neopentylglykol (NPG) in Europa erhöhen. Dazu wurde ein Debottlenecking-Projekt für NPG am Produktionsstandort Oberhausen gestartet. Oxea hat nach einer erfolgreich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie bereits mit dem Basic Engineering begonnen. Das Unternehmen erwartet, dass die zusätzlichen NPG-Produktionskapazitäten bis Anfang 2020 zur Verfügung stehen. NPG wird bei der Synthese von Polyestern, Beschichtungen, Schmierstoffen und Weichmachern eingesetzt. Es bietet hervorragende Leistung in vielen Endanwendungen, z. B. bei Pulverbeschichtungen und bei der Herstellung von gesättigten Polyesterharzen.

"Wir sind davon überzeugt, dass der NPG-Markt wächst. Doch während in Asien Kapazitäten für NPG aufgebaut werden, hinken die Kapazitäten in Europa dem Bedarf hinterher. Wir reagieren auf die starke Nachfrage unserer Kunden nach hochwertigem NPG. Mit dem Projekt von Oxea bekennen wir uns klar zu unseren Kunden und wir investieren, um zu ihrem Erfolg weiter beizutragen", sagte Matthias Freitag, Global Commercial Business Director Polyols and Plasticizers bei Oxea. "Mit diesem Debottlenecking-Projekt ertüchtigen und erweitern wir unsere Anlage für die Produktion von NPG. Wir werden unsere ohnehin schon hohe Lieferzuverlässigkeit weiter verbessern. Und je nach Anforderung können wir NPG an kleine und große Industriekunden als Schmelze, 90% Slurry oder Schuppen liefern", fügte er hinzu.

"Unsere Investition in den Ausbau der NPG-Kapazitäten in Europa wird das globale Produktionsnetzwerk von Oxea weiter stärken und ist ein weiterer Meilenstein in unserer selektiven Wachstumsstrategie. Unsere erfahrenen Teams aus Konstruktion und Fertigung verfügen über umfangreiches Know-how. Daher bin ich überzeugt, dass dieses großartige Projekt erfolgreich umgesetzt wird. Es wird unser Netzwerk flexibler machen, die Produktauswahl verbessern und uns bei der Unterstützung unserer Heimat- und Exportmärkte beweglicher machen", sagte Dr. Salim Al Huthaili, CEO von Oxea.

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

