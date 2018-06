Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 161 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Kurzfristig halte der Rückenwind für den iPhone-Konzern wegen günstiger Währungseffekte und Marketingaktionen der Netzbetreiber an, schrieb Analyst Mark Moskowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen. Langfristig gebe es aber weiter Gegenwind./ajx/bek Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-06-26/15:34

ISIN: US0378331005