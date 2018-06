Neben der kürzlich angekündigten strategischen Zusammenarbeit gibt das Unternehmen eine neue reine Aktieninvestition in Höhe von 40 Millionen US-Dollar durch seine strategischen Mitarbeiter, große Family Investors und führende Risikokapitalfonds bekannt



Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Skyhawk Therapeutics, Inc. ("Skyhawk"), gab heute, zusätzlich zur kürzlich angekündigten strategischen Zusammenarbeit im Volumen von 60 Millionen US-Dollar, den Abschluss einer neuen Investitionsrunde mit 40 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf über 100 Millionen US-Dollar erhöht. Der Erlös wird für die Entwicklung von Skyhawks innovativer STAR*Technologieplattform zur Entdeckung und Entwicklung niedermolekularer Verbindungen ("small molecules") verwendet, die Mutationen in der RNA korrigieren, um einige der weltweit schwerst therapierbaren Krankheiten zu behandeln. Das Anwendungsspektrum reicht von der Neurologie und Onkologie bis hin zur Immunologie. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein erstes Onkologie-Präparat ab Ende 2019 im klinischen Einsatz sein wird.



Teilnehmer der reinen Aktienrunde waren unter anderem strategische Mitarbeiter, große Family Investors und führende Risikokapitalfonds. Die Runde umfasste Biotech-fokussierte Fonds wie Alexandria Venture Investments, GreatPoint Ventures, ShangPharma Innovation und Agent Capital sowie große Family Investors, darunter Tim Disney, der Herzog von Bedford, die Reilly-Familie und weitere private, technologieorientierte Familieninvestmentgesellschaften.



"Wir konzentrieren uns sehr auf die Möglichkeit, außergewöhnliche Medikamente für Patienten zu entwickeln", erklärt Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Skyhawk. "Durch unsere neue strategische Allianz und die Investitionsrunde ist das Unternehmen gut positioniert und kapitalisiert, um unsere beiden Partnerprogramme in der Neurologie und die internen Programme voranzutreiben, die sich aktuell auf eine Reihe von Krebserkrankungen fokussieren, bei denen RNA-Splicing eine Rolle spielt".



Skyhawk Therapeutics ist bestrebt, Therapien zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, die seine neuartige STAR* (Small molecule Therapies for Alternative splicing in RNA, Therapien auf Basis niedermolekularer Verbindungen für alternatives RNA-Spleißen) Plattform nutzen, um niedermolekulare Wirkstoffe zu entwickeln, die bahnbrechende Behandlungswege für den Patienten ermöglichen.



Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.skyhawktx.com, oder unsere Twitter (http://www.twitter.com/Skyhawk_Tx) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/skyhawk-therapeutics/) Seiten.



