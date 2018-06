Seit die Aktie von Wirecard auf Kurse von 150 Euro stieg, waren sich die meisten Analysten einige darüber, dass das Papier überbewertet sei. In der Folge wurde mit einer baldigen Korrektur gerechnet und tatsächlich verlor die Aktie in den letzten Tagen zunehmend an Wert.

Doch die Korrektur könnte womöglich weniger hart ausfallen, als manch einer es befürchtet hatte. Zumindest spricht die DZ Bank in einer aktuellen Analyse davon, dass die Aktie schon jetzt fair bewertet sei. Als Kursziel ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...