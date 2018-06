Bitcoin in der Nähe der 6.000 USD-Marke Dow Jones (US30) testet Schlüsselniveau USDPLN wieder bei wichtiger Marke von 3,75

Die aktuelle Handelswoche beinhaltet zwar interessante Events, jedoch nicht die erstklassigen Termine, wie bspw. ein Fed-Zinsentscheid, das OPEC-Treffen oder der NFP-Bericht. Mit dem immer noch anhaltenden Handelskonflikt sind die Märkte dennoch deutlich volatiler. Wir schauen uns drei Charts an, die in dieser Woche vor einer wichtigen technischen Entscheidung stehen könnten. BITCOIN Der Krypto-Hype aus dem Jahr 2017 ist längst vorüber. Der Preis von Bitcoin ist ab dem Hoch im Dezember 2017 um ca. 70% gefallen. In der Zwischenzeit gab es positive Kommentare von einigen Krypto-Befürwortern, auch wenn der Preis sich nun an einer Marke befindet, die für die zukünftige Entwicklung sehr wichtig sein könnte. Die Marke befindet sich bei 6.000 USD, was nun eine wichtige Unterstützung darstellt und den ersten Abverkauf im Jahr 2017 abfedern konnte. Die Marke hat in diesem Jahr bereits drei Mal gehalten. Können sich die Käufer an dieser Marke durchsetzen ...

