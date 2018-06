IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erhält Bestellung von nationalem Vertriebsunternehmen

Naturally Splendid erhält Bestellung von nationalem Vertriebsunternehmen

Vancouver, British Columbia, 26. Juni 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT:50N) (TSX-V:NSP) (OTC:NSPDF) freut sich bekannt zu geben, dass ein angesehenes nationales Vertriebsunternehmen (das Vertriebsunternehmen) in Kanada einen Kaufauftrag für die Marken NATERA und Elevate Me erteilt hat. Der erste Kaufauftrag hat einen Wert von mehr als 100.000 CAD, die erste Auslieferung erfolgte bereits im 2. Quartal 2018.

Die Marken Elevate Me und NATERA sind im Westen Kanadas bereits stark vertreten und es werden derzeit neue Marktchancen im Osten des Landes sondiert. Mit dem nationalen Vertriebsunternehmen als neuem Partner wird der aktuelle Bestand von derzeit mehr als 1.500 Läden, in denen die Elevate Me-Produkte verkauft werden, erweitert und das Vertriebsnetz für die Marke NATERA ebenfalls stark ausgebaut. Naturally Splendid wird gemeinsam mit dem Vertriebspartner, der aus Wettbewerbs- und Datenschutzgründen nicht genannt wird, in weitere Märkte expandieren.

Allan Maddox, Executive VP Sales & Marketing von Naturally Splendid, meint dazu: Wir sind begeistert, dass wir dieses namhafte nationale Vertriebsunternehmens für unsere Marken NATERA und Elevate Me gewinnen konnten und setzen unseren Expansionskurs im kanadischen Einzelhandel fort. Die Synergien zwischen den Marken ElevateMe und NATERA ist auch für andere Vertriebspartner von großem Interesse. Wir entwickeln derzeit weitere Produkte, in denen das Beste aus den Hanfnahrungsmitteln der Marke NATERA mit dem Verarbeitungs-Knowhow von ProSnack vereint wird. ProSnack ist der Erfinder und Hersteller des Nährstoffriegels ElevateMe und kann auch viele andere nationale Private-Label-Marken vorweisen.

Naturally Splendid ist in der einzigartigen Lage, seit mehr als zehn Jahren Experte sowohl bei in der Herstellung von Nährstoffriegeln als auch in der Hanfverarbeitung zu sein. Diesen Anspruch können die meisten anderen Nährstoffriegelhersteller und Hanfverarbeitungsfirmen nicht erheben. Der Großteil der Mitbewerber kann Kenntnisse in einem der beiden Fachbereiche vorweisen, die wenigsten aber in beiden. Ich denke, dass Unterschiede wie dieser Naturally Splendid zum Vorreiter neuer Konsumartikel machen werden - gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl an Vorschriften rund um die Hanfpflanze Cannabis sativa in Kanada und in vielen anderen Märkten auf internationaler Ebene.

Firmen-CEO Douglas Mason dazu: Unsere Einzelhandelsmarken verzeichnen sowohl am heimischen Markt als auch international eine starke Dynamik. Wir beginnen gerade neue Märkte zu erschließen und können eine steigende Nachfrage nach diesen Produkten erkennen. NSE ist derzeit mit der Entwicklung zahlreicher Produkte beschäftigt und wir erwarten, dass diese bei unseren Kunden und Handelspartnern gut ankommen werden. Herr Maddox hat mit der Einführung der Marke NATERA bei neuen Vertriebspartnern Großartiges geleistet. Damit werden die Produkte der Marke Elevate Me durch eine breite Produktpalette ergänzt.

Darüber hinaus ist auch im Markt für Nährstoffriegel auf CBD-Basis (Cannabidiol) reges Interesse zu verzeichnen und Naturally Splendid ist hier bestens aufgestellt, um mit seinem kombinierten Know-how bei Nährstoffriegeln und Hanf und der von uns beantragten Händlerlizenz diesen Markt für sich zu erobern. Unser strategisches Ziel ist es, das aktuelle Produktangebot der von ProSnack hergestellten Riegel zu erweitern und den Nutzen von Hanf als Nährstoff, kombiniert mit dem nutrazeutischen Potenzial von CBD, einzubinden.

Die novellierten Vorschriften für Marihuana und Industriehanf (Gesetzesentwurf C-45) werden voraussichtlich - wie vom Büro des kanadischen Premierministers angekündigt - am 17. Oktober 2018 veröffentlicht.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERACBD - cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

- ACI Foods ist ein wissenschaftliches Unternehmen aus Abbotsford (British Columbia), das Industriehanfsamen verarbeitet. Es ist das einzige Unternehmen in Nordamerika, das ausschließlich Bio-Hanfsamen verarbeitet.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43819

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43819&tr=1

ISIN CA63902L1004

AXC0233 2018-06-26/15:51