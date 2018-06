Die DZ Bank hat Osram nach Gewinnwarnungen im Automobilsektor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 61 auf 40 Euro gesenkt. Durch diese Warnungen habe sich die Stimmung zuletzt spürbar eingetrübt, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verunsicherung sei gestiegen, der von Osram erwartete Rückenwind aus der Automobilindustrie könne zunehmend in Frage gestellt werden./bek/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-06-26/15:54

ISIN: DE000LED4000