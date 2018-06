Mainz (ots) -



Für immer mehr Menschen ist Wohnraum in den Zentren der Städte kaum bezahlbar. Investoren aus aller Welt treiben die Mieten in die Höhe. Stichwort: "Gentrifizierung", Verdrängung der angestammten Einwohner. Die ZDF-Kultursendung "aspekte", Freitag 29. Juni 2018, 23.30 Uhr, fragt nach Ursachen der Wohnungskrise und stellt Lösungsansätze vor. Welche Auswege sehen Stadtforscher, Aktivisten und Architekten?



Als positives Beispiel für den Wohnungsmarkt gilt Wien. Selbst in zentralen Lagen stimmt die soziale Mischung der Bevölkerung, denn es gibt auch dort noch günstige Wohnungen. "aspekte" fragt, was die Baupolitik in Wien von der deutscher Städte unterscheidet.



In Freiburg besucht "aspekte" die private Initiative "Mietshäuser Syndikat", die seit 35 Jahren Bewohner dabei unterstützt, ihre Häuser dem Immobilienmarkt zu entziehen, indem sie gemeinschaftlich erworben werden. Wie funktioniert das?



"aspekte" sucht außerdem nach Wohnkonzepten der Zukunft, widmet sich deswegen den "Tiny-Houses", der Architekturbiennale in Venedig und stellt Archithekturprojekte vor, die das Leben auf dem Land wieder attraktiver machen sollen.



Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück treffen unter anderem den Architekten David Chipperfield und den Architekturkritiker Niklas Maak.



