Berlin (ots) - Mit einem eindringlichen Appell zur Modernisierung des europäischen Urheberrechts haben sich 58 Verbände aus der deutschen Kultur- und Medienwirtschaft an die Abgeordneten des EU-Parlaments gewandt. Das Europäische Parlament (EP) wird voraussichtlich Anfang Juli über die Zukunft der Kreativ- und Medienbranche entscheiden.



Bereits 2016 hatte die EU-Kommission einen Vorschlag für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt vorgelegt. Am vergangenen Mittwoch, den 20. Juni, hat der federführende Rechtausschuss den Kompromissvorschlägen des Berichterstatters Axel Voss, MdEP, mit klarer Mehrheit zugestimmt.



Die erreichten Kompromisse werden seit letzter Woche nun durch eine gezielte Desinformationskampagne erneut in Frage gestellt. Die teilnehmenden Verbände bitten die Europaabgeordneten daher nachdrücklich, das Verhandlungsmandat des Rechtsausschusses zu bestätigen, um die nächsten Schritte im Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.



Den Wortlaut des Appells finden Sie auf www.bdzv.de.



Zu den Unterzeichnern des Appells gehören: 1. AG DOK - Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm 2. Allianz Deutscher Designer AGD 3. Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen 4. Berufsverband Kinematografie 5. Berufsverband der Deutschen Kommunikationsdesigner 6. Bund der Szenograf*innen e.V. 7. Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 8. BDZV - Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. 9. Bundesverband Regie 10. Bundesverband Schauspiel e.V. 11. Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 12. BVMI - Bundesverband Musikindustrie e.V. 13. Composers Club 14. Das Syndikat 15. Deutsche Filmakademie 16. Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di 17. Deutscher Journalisten-Verband 18. Deutscher Komponistenverband 19. DMV - Deutscher Musikverleger-Verband e.V. 20. Deutsche Orchestervereinigung 21. Deutscher Textdichter-Verband 22. DFL - Deutsche Fußball-Liga GmbH 23. F&MA - Fachverband der Film- und Musikwirtschaft Österreich 24. Federation of European Publishers 25. GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 26. Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger 27. GVL - Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH 28. Illustratoren Organisation e.V. 29. Initiative Urheberrecht 30. Interessengemeinschaft der privatwirtschaftlichen Produzenten audiovisueller Unterrichtsmedien e.V. 31. Interessenverband Deutscher Schauspieler 32. InteressenVerband Synchronschauspieler 33. MediaMusic e.V. - Berufsverband Medienmusik 34. Mörderische Schwestern e.V. 35. PEN-Zentrum Deutschland e.V. 36. STM - Scientific Technical and Medical Publishers 37. Spiele-Autoren-Zunft e.V. 38. SPIO - Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. 39. VAUNET - Verband Privater Medien 40. VDZ - Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 41. Verband Bildungsmedien 42. Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater 43. Verband der Filmverleiher 44. Verband der HörspielRegie 45. Verband Deutscher Drehbuchautoren 46. Verband Deutscher Filmproduzenten 47. Verband Deutscher Schauspieler Agenturen art & business 48. Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in ver.di 49. Verband deutschsprachiger Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. , Bundessparte Übersetzer im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in ver.di 50. Verband unabhängiger Filmverleiher 51. ver.di-Fachgruppe Medien 52. ver.di-Filmunion 53. VUT - Verband Unabhängiger Musikunternehmen e.V. 54. Verein Anti-Piraterie Österreich - VAP 55. VG Bild-Kunst 56. VG Media - Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Sendeunternehmen und Presseverlagen mbH 57. Verwertungsgesellschaft Wort - VG Wort 58. YPA - Young Producers' Association



