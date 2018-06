Nachdem die Bären dem DAX am Montag einen heftigen Schlag versetzt haben, notiert der Index am Dienstag Nachmittag um die Nulllinie. Deutlich mehr Bewegung findet man bei Nordex und Wirecard. Die Aktien gehören weiterhin zu den beliebtesten Basiswerten und laufen derzeit in unterschiedliche Richtungen. Dafür sorgen auch die Einschätzungen der Analysten. Citi sorgt bei Nordex ...

