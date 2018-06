Hier geht's zum Video

30 Jahre DAX - viele davon haben unsere Korrespondenten und Moderatoren mutbegleitet und berichten im Gespräch mit Franziska Schimke davon... Karneval an der Börse, auch das gibt es. Attac-Angriffe zählen zu den weniger angenehmen Seiten des Handelns und Berichtens wie auch die Eröffnung der EZB, als unsere Kollegen nur unter Polizeischutz in die Börse kamen und wieder heraus. Bewegte Zeiten - seit 30 Jahren. Zugegeben, bei seinem tiefsten Stand im Sommer 1988 war noch keiner von uns dabei. Aber beim Hoch. Wann war das doch gleich? Gerade erst: 23. Januar 2018. Gefühlt ewig her, schaut man jetzt auf die Kurstafel... Sehen Sie einen Blick zurück auf die bewegten Zeiten des DAX mit Johanna Claar, Viola Grebe, Franziska Schimke, Patrick Dewayne und Antje Erhard, kurz dem Team Frankfurt an der Börse. Happy Birthday, DAX. Auf die nächsten 30. Mal sehen, wer von uns dann noch mit dabei ist ;-)