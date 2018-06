Hier geht's zum Video

Die US-Börsen haben gestern einen Fehlstart in die Handelswoche hingelegt. Vor allem die Tech-Werte waren unter Druck. Mit Harley Davidson ist darüber hinaus ein Traditionsunternehmen in den Fokus des US-Präsidenten gerückt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.