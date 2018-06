Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni überraschend stark eingetrübt. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 2,4 Punkte auf 126,4 Zähler gefallen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Erwartet wurde ein Wert von 128,0 Punkte.

Der Indexwert für den Vormonat wurde etwas nach oben revidiert. Der Wert für Mai lag demnach bei 128,8 Punkten. Zunächst waren 128,0 Punkte ermittelt worden. Das Verbrauchervertrauen befindet sich aber weiter auf einem hohen Niveau. Im Februar war mit 130,0 Punkten der höchste Wert seit dem Jahr 2000 erreicht worden.

Deutlich verschlechtert haben sich im Juni die Erwartungen der Verbraucher. Die aktuelle Lage wurde hingegen nur ein wenig schlechter bewertet./jsl/bgf/he

