Als Anleihedebütantin bringt die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe derzeit ihre erste Unternehmensanleihe auf den KMU-Anleihen-Markt. Anleger dürfen sich dabei über einen jährlichen Zinskupon von 5,75% freuen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre, vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2022.

ANLEIHE CHECK: Das Emissionsvolumen der Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2022 (WKN A2G9JL) beträgt 10 Millionen Euro. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe ist gestückelt in 20.000 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 500 Euro, der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 2.500 Euro. Die Zeichnungsfrist endet am 5. Februar 2019, die Anleihe ist nicht börsennotiert. Die mittelbare Absicherung der Anleihe erfolgt nach Angaben der Emittentin über erstrangige Grundschulden in Höhe von 7,0 Millionen ...

