Der US-Handelsstreit hält die Anleger in New York in Schach. Der Kurs von Harley-Davidson sinkt weiter, GE punktet durch Verkaufspläne.

Die Unsicherheit über die Folgen des Handelsstreits der USA mit Europa und China hat auch am Dienstag die Anleger in New York in Schach gehalten. Allerdings konnten sich die Kurse auf dem niedrigeren Niveau etwas stabilisieren. Der Dow Jones und der S&P 500 gewannen im Anfangsgeschäft je 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite legte 0,3 Prozent zu.

"Nach dem Ausverkauf von gestern, lecken die Anleger ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...