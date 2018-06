Nach ihrem Fehlstart zu Wochenbeginn haben die US-Aktienmärkte am Dienstag einen Stabilisierungsversuch gewagt. Ihre Sorgen wegen einer möglichen Verschärfung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die Investoren indes nicht abgeschüttelt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Dienstag im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 24 310,74 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer noch um mehr als 2 Prozentpunkte nachgegeben.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,29 Prozent auf 2724,93 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,49 Prozent auf 7072,49 Punkte.

Im Zwist mit China hatte zuletzt der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, für Spekulationen gesorgt. Er hatte gesagt, es gebe keine Pläne, Investitionen von Unternehmen aus speziellen Staaten zu beschränken. Unterdessen verschärfte Chinas Präsident Jinping den Ton gegenüber den USA. Auch das Vertrauen der Verbraucher in den USA ist erschüttert, wie kurz nach Handelsbeginn veröffentlichte Daten zeigen. Demnach hatte sich im Juni die Verbraucherstimmung überraschend stark eingetrübt./tav/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

