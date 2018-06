New York - Nach ihrem Fehlstart zu Wochenbeginn haben die US-Aktienmärkte am Dienstag einen Stabilisierungsversuch gewagt. Ihre Sorgen wegen einer möglichen Verschärfung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die Investoren indes nicht abgeschüttelt. Der Dow Jones Industrial kletterte am Dienstag im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 24'310,74 Punkte. Am Vortag hatte das ...

