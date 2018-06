Das Ölkartell Opec bietet Moskau einen Beobachterstatus an. Eine Mitgliedschaft in der Wiener Organisation gilt aber als unwahrscheinlich.

Die Organisation erdölfördernder Staaten (Opec) unternimmt den Versuch, Russland enger an sich zu binden. Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih schlug vor, Russland einen Beobachterstatus zu verleihen. Die Einladung der Opec ist in Moskau mit Interesse aufgenommen worden.

Russlands Energieminister Alexander Nowak bestätigte gegenüber Pressevertretern das Angebot: "Diese Option gibt es und wird erwogen. Wir studieren diese Frage derzeit aufmerksam", sagte der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Bereits am Samstag wurde auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Opec, an der Al-Falih und Nowak teilnahmen, die Harmonie zwischen den beiden Schwergewichten Saudi-Arabien und Russland deutlich. In Wien hatte die Opec+, wie das Bündnis zwischen den 14 Opec-Ländern und zehn Nicht-Opec-Ländern unter der Führung Russlands in der Branche genannt wird, eine Erhöhung der Ölproduktion um eine Million Barrel (159 Liter) täglich beschlossen.

Insgesamt will die Allianz künftig täglich 32,5 Millionen Barrel fördern. Die Opec begreift sich nicht als politische Organisation. Sie will ausschließlich dem Markt dienen. Deshalb sind auch Absprachen zwischen dem US-Verbündeten Saudi-Arabien und Russland möglich.

Die Kooperation zwischen der Opec und Moskau hatte sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verstärkt. Die Ende 2016 beschlossene Kürzung der Ölförderung hatte nach dem Preisverfall die ...

