Semper idem Underberg AG: Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 25 Mio. erfolgreich platziert DGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe Semper idem Underberg AG: Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 25 Mio. erfolgreich platziert 26.06.2018 / 16:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Preisfestsetzungsmitteilung Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 25 Mio. erfolgreich platziert Rheinberg, 26.06.2018 - Die Semper idem Underberg AG hat nach erfolgreicher Platzierung ihrer Anleihe 2018/2024 am heutigen Tage das endgültige Volumen auf EUR 25 Mio. und den Zinssatz für die Anleihe 2018/2024 auf 4,00% p.a. und damit am unteren Ende der Zinsspanne von 4,00% p.a. bis 4,50% p.a. festgelegt. Hintergrund ist das hohe Investoreninteresse an der neuen Anleihe 2018/2024. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen 2018/2024 wurden im Rahmen eines Umtauschangebots mit Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bis zum 11. Dezember 2018 laufenden Unternehmensanleihe 2015/2018 (ISIN DE000A168Z39) angeboten. Zudem wurden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Valutatag für die neue Anleihe 2018/2024 ist der 4. Juli 2018. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet. Siehe auch: www.semper-idem-underberg.com 26.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: service@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com ISIN: DE000A168Z39 WKN: A168Z3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698985 26.06.2018

